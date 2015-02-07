2D иллюстратор
люблю рисовать и пробовать что-то новое. Подхожу к работе ответственно, используя всю предоставленную заказчиком информацию и сверяясь с его нуждами. Не использую готовый клип-арт/чужие работы. Усидчива, неконфликтна, готова работать в сжатые сроки и учиться новому.
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Портфолио
- JinxAlice142 просмотра
- Bucka Knock-knock168 просмотров
- Spring Bucka257 просмотров
- Sofia Langford157 просмотров
- Mitch Redtail122 просмотра
- Rhyas, Siglil of Everblight130 просмотров
- Annie160 просмотров
- Castithan121 просмотр
- Сайприн и Питерол1108 просмотров
- Test work140 просмотров
- Стэн150 просмотров
- My Little Rapunzel132 просмотра