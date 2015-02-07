2D иллюстратор

люблю рисовать и пробовать что-то новое. Подхожу к работе ответственно, используя всю предоставленную заказчиком информацию и сверяясь с его нуждами. Не использую готовый клип-арт/чужие работы. Усидчива, неконфликтна, готова работать в сжатые сроки и учиться новому.