Тел.: +7-908-158-75-77
E-mail: [email protected]
skype: folly_06
Опыт работы:
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2009-2011гг. – РА «Апельсин»
Должность: графический дизайнер
- Разработка дизайна макетов наружной рекламы под любой размер и сложности (баннеры, лайтбоксы, ролл-апы и т.д.), дизайн полиграфической продукции; верстка и цветокоррекция;
2011-2012гг. – ООО «Формат-С»
Должность: менеджер по рекламе
- Разработка дизайна макетов наружной рекламы под любой размер и сложности (баннеры, лайтбоксы, ролл-апы и т.д.), дизайн полиграфической продукции; разработка логотипов и концепции корпоративного стиля; верстка и цветокоррекция;
- Организация и контроль поставок материалов для печати и сборки рекламной продукции.
2012-2013гг. – концертное агентство «Русский концерт»
Должность: менеджер по рекламе
- Разработка дизайна макетов наружной рекламы под любой размер и сложности, дизайн полиграфической продукции; верстка и цветокоррекция;
- Дизайн макетов для видеороликов, запись роликов для трансляции на мониторах (торговые центры, супермаркеты и т.д.)
- Ведение базы данных клиентов;
- Помощь в организации гастролей артистов; подготовка и монтажные работы на сцене.
Ключевые навыки:
- Графические пакеты: Corel DRAW, Adobe Photoshop
- Офисные пакеты: MS Office.