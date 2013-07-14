Тел.: +7-908-158-75-77

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skype: folly_06

Опыт работы:

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2009-2011гг. – РА «Апельсин»

Должность: графический дизайнер

- Разработка дизайна макетов наружной рекламы под любой размер и сложности (баннеры, лайтбоксы, ролл-апы и т.д.), дизайн полиграфической продукции; верстка и цветокоррекция;

2011-2012гг. – ООО «Формат-С»

Должность: менеджер по рекламе

- Разработка дизайна макетов наружной рекламы под любой размер и сложности (баннеры, лайтбоксы, ролл-апы и т.д.), дизайн полиграфической продукции; разработка логотипов и концепции корпоративного стиля; верстка и цветокоррекция;

- Организация и контроль поставок материалов для печати и сборки рекламной продукции.

2012-2013гг. – концертное агентство «Русский концерт»

Должность: менеджер по рекламе

- Разработка дизайна макетов наружной рекламы под любой размер и сложности, дизайн полиграфической продукции; верстка и цветокоррекция;

- Дизайн макетов для видеороликов, запись роликов для трансляции на мониторах (торговые центры, супермаркеты и т.д.)

- Ведение базы данных клиентов;

- Помощь в организации гастролей артистов; подготовка и монтажные работы на сцене.

Ключевые навыки:

- Графические пакеты: Corel DRAW, Adobe Photoshop

- Офисные пакеты: MS Office.