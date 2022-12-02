FomenkoSergeyUA

Сергій FomenkoSergeyUA

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная верстка

﻿👋Привет

Меня зовут Сергей.

﻿Знания, умения, навыки:

- HTML5, CSS3, JS, PHP

- Препроцессоры; PUG, SASS/SCSS, Less

- jQuery

- Table/FlexBox/Grid

- Сборщик Gulp

- Методология БЭМ

- Git

﻿✔️Гарантирую

- Соблюдение сроков

- Использую в работе современные технологии

- Чистый и легко читаемый код

- Быстрая связь со мной

- Адаптивная, кроссбраузерная верстка

- Работаю без предоплаті.