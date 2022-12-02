Качественная верстка
👋Привет
Меня зовут Сергей.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JS, PHP
- Препроцессоры; PUG, SASS/SCSS, Less
- jQuery
- Table/FlexBox/Grid
- Сборщик Gulp
- Методология БЭМ
- Git
✔️Гарантирую
- Соблюдение сроков
- Использую в работе современные технологии
- Чистый и легко читаемый код
- Быстрая связь со мной
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка
- Работаю без предоплаті.
Портфолио
- Верстка інтернет магазину Кухні Лайф8 просмотров
- Верстка інтернет магазину Трапезников11 просмотров