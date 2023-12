Специализация: научные и технические тексты в области микроэлектроники, электротехники, компьютерной и оргтехники, бытовой аппаратуры;

Опыт по специализации: более 9 лет

Образование: высшее (1995 - 2001)

Московский Инженерно-Физический Институт.

Специальность: Информатика и управление в технических системах.

Иностранный язык: английский

Подробная информация: выполнял переводы на инструкции и научные статьи для некоторых организаций, в частности:

для телевизионного производства:

"White Balance Tester. Model 2842C",

"Pattern generator. "LEADER". Model 408 NPS", "Oscilloscope. Model SS-7611, SS-7607";

для диагностической лаборатории:

"Line Locator. Model 9800", "Correlux. TCL 1600",

"IBM ThinkPad 390X. User's Guide",

"Hydrolux HLE 98";

по продукции фирмы RF Monolithics:

"RX5000. 433.92 MHz Hybrid Receiver",

"ASH Transceiver Designers Guide",

"ASH Transceiver Software Designer's Guide",

"Virtual Wire® Development Kits & Software",

"OOK Vs ASK Vs FSK".