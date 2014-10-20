Специализация: научные и технические тексты в области микроэлектроники, электротехники, компьютерной и оргтехники, бытовой аппаратуры;
Опыт по специализации: более 9 лет
Образование: высшее (1995 - 2001)
Московский Инженерно-Физический Институт.
Специальность: Информатика и управление в технических системах.
Иностранный язык: английский
Подробная информация: выполнял переводы на инструкции и научные статьи для некоторых организаций, в частности:
для телевизионного производства:
"White Balance Tester. Model 2842C",
"Pattern generator. "LEADER". Model 408 NPS", "Oscilloscope. Model SS-7611, SS-7607";
для диагностической лаборатории:
"Line Locator. Model 9800", "Correlux. TCL 1600",
"IBM ThinkPad 390X. User's Guide",
"Hydrolux HLE 98";
по продукции фирмы RF Monolithics:
"RX5000. 433.92 MHz Hybrid Receiver",
"ASH Transceiver Designers Guide",
"ASH Transceiver Software Designer's Guide",
"Virtual Wire® Development Kits & Software",
"OOK Vs ASK Vs FSK".