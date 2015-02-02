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Последнее место работы - ЗАО "ДАРНЭЛ-Менеджмент" (3sba) (Декабрь 2010 г. — Декабрь 2014 г.)
полное правовое сопровождение деятельности компании(единственный юрист):
- ведение договорной работы (оказание услуг, агентские договоры, лицензионные договоры, отчуждение исключительных прав, подряд и иные договоры, сопровождающие деятельность компании);
- решение вопросов авторского и смежного права, передача интеллектуальной собственности;
- участие в процессуальных спорах(выступала на стороне ответчика, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций выиграны);
- составление заключений по проблемным вопросам применения законодательства о рекламе и интеллектуальной собственности;
- тесное взаимодействие с финансовым отделом и бухгалтерией;
- ведение переговоров с клиентами и подрядчиками на всех уровнях, включая юридические департаменты и высшее руководство (в том числе на английском языке);
- разработка проектов по реорганизации и обновлению компании;
- отслеживание изменений в законодательстве;
- трудовые правоотношения в компании,трудовые договоры;
- подготовка документов для участия в тендерах;
- консультирование руководства и сотрудников по правовым вопросам.