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Последнее место работы - ЗАО "ДАРНЭЛ-Менеджмент" (3sba) (Декабрь 2010 г. — Декабрь 2014 г.)

полное правовое сопровождение деятельности компании(единственный юрист):

- ведение договорной работы (оказание услуг, агентские договоры, лицензионные договоры, отчуждение исключительных прав, подряд и иные договоры, сопровождающие деятельность компании);

- решение вопросов авторского и смежного права, передача интеллектуальной собственности;

- участие в процессуальных спорах(выступала на стороне ответчика, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций выиграны);

- составление заключений по проблемным вопросам применения законодательства о рекламе и интеллектуальной собственности;

- тесное взаимодействие с финансовым отделом и бухгалтерией;

- ведение переговоров с клиентами и подрядчиками на всех уровнях, включая юридические департаменты и высшее руководство (в том числе на английском языке);

- разработка проектов по реорганизации и обновлению компании;

- отслеживание изменений в законодательстве;

- трудовые правоотношения в компании,трудовые договоры;

- подготовка документов для участия в тендерах;

- консультирование руководства и сотрудников по правовым вопросам.