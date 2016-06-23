Качественная настройка Google AdWords и Яндекс.Директ

Создание и настройка рекламных кампаний в Google AdWords и Яндекс.Директ

Комплексный подход.

- Аудит рекламных кампаний.

- Сбор статистики поисковых запросов

- Формирование списка релевантных ключей

- Работа с текстами объявлений

- Одно объявление на ключ

- Проработка списков минус-слов, перекрестная минусовка

- Ремаркетинг\ретаргетинг

- КМС\РСЯ

- Работа с Google AdWords Editor\DirectCommander

- Тонкая настройка кампаний под Ваш бизнес

- Перенос рекламных кампаний из одной системы в другую и их адаптация.

- Настройка Google Analytics и Яндекс.Метрика, проведение анализа поведения пользователей, принятие мер, направленных на рост коэффициента конверсии.

Ведение и поддержка созданных кампаний, отслеживание эффективности.

Опыт работы: интернет-магазины, услуги, недвижимость, медицина, образование, софт.

В области контекстной рекламы более 3-х лет.