Создание и настройка рекламных кампаний в Google AdWords и Яндекс.Директ
Комплексный подход.
- Аудит рекламных кампаний.
- Сбор статистики поисковых запросов
- Формирование списка релевантных ключей
- Работа с текстами объявлений
- Одно объявление на ключ
- Проработка списков минус-слов, перекрестная минусовка
- Ремаркетинг\ретаргетинг
- КМС\РСЯ
- Работа с Google AdWords Editor\DirectCommander
- Тонкая настройка кампаний под Ваш бизнес
- Перенос рекламных кампаний из одной системы в другую и их адаптация.
- Настройка Google Analytics и Яндекс.Метрика, проведение анализа поведения пользователей, принятие мер, направленных на рост коэффициента конверсии.
Ведение и поддержка созданных кампаний, отслеживание эффективности.
Опыт работы: интернет-магазины, услуги, недвижимость, медицина, образование, софт.
В области контекстной рекламы более 3-х лет.