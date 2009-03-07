Художник-иллюстратор, закончила Малую академию художеств. Векторная графика
Художник-иллюстратор:
-векторная графика
-работа от руки
-работа на планшете
Иллюстратор печатной продукции:
-художественно-техническое оформление печатной продукции
Разработка персонажей:
-отрисовка от «руки»
-в программах векторной графики
Владею Adobe Illustrator
Приступаю к работе только после получения всей необходимой информации для работы, закрытия проекта и выбора меня исполнителем!
Портфолио
- Силуэт девушки на фоне заката3818 просмотров
- Силуэт двух целующихся панков1769 просмотров
- Принцесса эмо на фоне спирали1266 просмотров
- Принцесса эмо на фоне спирали1199 просмотров
- Девушка в стиле эмо1158 просмотров
- Чертик и ангелочек1351 просмотр
- Чертик и ангелочек5874 просмотра
- Силуэты двух влюбленных2338 просмотров
- Силуэт греческой статуи1612 просмотров
- Силуэт пары танцующей танго2068 просмотров
- Силуэт пары танцующей танго6279 просмотров
- Снегурочка в векторе1404 просмотра