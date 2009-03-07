Художник-иллюстратор, закончила Малую академию художеств. Векторная графика

Художник-иллюстратор:

-векторная графика

-работа от руки

-работа на планшете

Иллюстратор печатной продукции:

-художественно-техническое оформление печатной продукции

Разработка персонажей:

-отрисовка от «руки»

-в программах векторной графики

Владею Adobe Illustrator

Приступаю к работе только после получения всей необходимой информации для работы, закрытия проекта и выбора меня исполнителем!