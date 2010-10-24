Forgeronio

Надо человек. который бы смог подсказать какой дфиг форума наиболее безопасен, прост в работе, может есть бесплатные, может платные. Есть форум: Двиг http://www.simplemachines.org/ - его часто ломают. Возможно дыры в нем закрыть, но если делать на ...