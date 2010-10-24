Forgeronio

Надо человек. который бы смог подсказать какой дфиг форума наиболее безопасен, прост в работе, может есть бесплатные, может платные. Есть форум: Двиг http://www.simplemachines.org/ - его часто ломают. Возможно дыры в нем закрыть, но если делать на ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Двиг http://www.simplemachines.org/ Что надо: обеспечить безопасность от взломов, закрыть все дыры, форум на этом движке часто подвергается атакам злоумышленников. подробности в аське: 232436362Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Написать приложение - игру для вконтакте (аналог http://www.bitefight.ru/) Графики минимум, функционал можно сказать такой же. аська: 232 43 63 62 предлагайте цены.Разработка игр2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть база с новостями. Создать новостной сайт на джумле, неважно с какими модулями. По своей структуре шаблон чтоб был похож на lenta.ru шаблон - если возможно бесплатный с последующей возможностью легкой смены шаблона. или же ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать шаблон для joomla для авторынка. С последующей возможностью смены дизайна. Т.е. чтоб обладал некоторой гибкостью. Внешний вид примерно такой: http://autosearch-example.ru предлагайте, лучше в асю: 232436362Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть sql база. Объявления по продаже авто и новости. Осуществить вывод этой базы на Joomla или Drupal. Добавление новостей и объявлений, добавление статей. Аккуратный, простой, интуитивно понятный дизайн. Возможность последующей легкой смены дизайн. Пример дизайна: http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/1010/a7/842ed44a35c9.jpg.html http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1010/dd/ffd47f0527e1.jpg.html http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1010/cb/400ca73282b6.jpg.html Стоимость таких работ определить затрудняюсь. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад