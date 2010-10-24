Forgeronio

Антон Коваленко Forgeronio

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Работы над форумом

    Надо человек. который бы смог подсказать какой дфиг форума наиболее безопасен, прост в работе, может есть бесплатные, может платные. Есть форум: Двиг http://www.simplemachines.org/ - его часто ломают. Возможно дыры в нем закрыть, но если делать на ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение игра для vkontakte

    Написать приложение - игру для вконтакте (аналог http://www.bitefight.ru/) Графики минимум, функционал можно сказать такой же. аська: 232 43 63 62 предлагайте цены.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание новостного сайта на джумле.

    $50

    Есть база с новостями. Создать новостной сайт на джумле, неважно с какими модулями. По своей структуре шаблон чтоб был похож на lenta.ru шаблон - если возможно бесплатный с последующей возможностью легкой смены шаблона. или же ...

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать шаблон для joomla.

    Создать шаблон для joomla для авторынка. С последующей возможностью смены дизайна. Т.е. чтоб обладал некоторой гибкостью. Внешний вид примерно такой: http://autosearch-example.ru предлагайте, лучше в асю: 232436362

    Joomla
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать вывод с готовой базы на Joomla или Drupal

    Здравствуйте! Есть sql база. Объявления по продаже авто и новости. Осуществить вывод этой базы на Joomla или Drupal. Добавление новостей и объявлений, добавление статей. Аккуратный, простой, интуитивно понятный дизайн. Возможность последующей легкой смены дизайн. Пример дизайна: http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/1010/a7/842ed44a35c9.jpg.html http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1010/dd/ffd47f0527e1.jpg.html http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1010/cb/400ca73282b6.jpg.html Стоимость таких работ определить затрудняюсь. ...

    JoomlaDrupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад