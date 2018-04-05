Fortepyanova

Редактор

Являюсь шеф-редактором программы "Факты" на телеканале "Кубань 24"

Ранее в должности выпускающего редактора Интернет-дирекции занималась адаптацией сюжетов новостных выпусков к стандарту текста для сайта. Участвовала в работе по внутренней оптимизации портала и его внешнем продвижении. В обязанности также входил административный контроль сайта, поддержка пользователей, сбор статистической информации.

В качестве редактора телепрограммы "Что случилось?" организовывала работу отдела, вычитывала тексты корреспондентов для эфира, самостоятельно писала короткие тексты (УВ) под картинку с обзором происшествий, озвучивала рубрику «Пробки». На время отпуска замещала руководителя программы и продюсера.

Как редактор по перспективному планированию занималась мониторингом печатных и электронных СМИ (федеральных, краевых и районных) и других открытых источников, изучала анонсы событий по подписке информагентств. Один раз в

неделю готовила материалы для перспективной планерки дирекции информационных программ.

Одновременно являюсь редактором новостной ленты сайта "Руфокс" rufox.ru. В обязанности входит поиск интересных инфоповодов в Интернете, качественный рерайт, публикация на сайте.

качественно выполняю разовые заказы.