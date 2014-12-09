РЕЗЮМЕ
Карабен Екатерина Геннадьевна
Год рождения: 1986
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Желаемый уровень заработной платы: договорная
Цель поиска: получение должности копирайтера
Примеры работ
http://www.kozatstvo.net.ua/ru/news/world_news/global_news.php
http://www.kozatstvo.net.ua/ru/news/world_news/global_news.php
Образование:
Высшее: 2008 году окончила дневное отделение филологического факультета МГУ с двумя красными дипломами - специалист украинского языка и литературы и специалист английского языка.
Опыт трудовой и профессиональной деятельности:
март 2007 — сентябрь 2008 "Азовский машиностроитель", должность – копирайтер рекламного отдела
С 2008 года - по наст. Вр. работаю учителем английского и украинского языка в ОШ 24
С 2009 внештатный корреспондент "Приазовского рабочего"
С 2012 по наст вр. корреспондент газеты "Украина казацкая".
Дополнительные профессиональные навыки:
·написание и корректировка статей, большой опыт,
.написание стихотворений на русском и украинском языках,
·составление сценариев для праздничных мероприятий и радио-эфиров,
·запись голосовых аудио-роликов,
·работа диктором радиостанции,
·подготовка статей в печатные издания,
·оперативный анализ и поиск информации,
·умение работать оперативно,
·грамотная речь,
·русский, украинский и английский языки - профессиональный уровень,
·работаю с системами от DOS до Windows Vista, знаю все программы пакета MS Office
·работаю с графическими пакетами Photoshop.
Личные качества:
целеустремлённость, коммуникабельность, организаторские способности, оперативность, оптимизм, ответственность, быстрая обучаемость, инициативность.