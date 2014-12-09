Копирайтер, рерайтер, переводчик ( русский, английский, украинский)

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Карабен Екатерина Геннадьевна

Год рождения: 1986

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Желаемый уровень заработной платы: договорная

Цель поиска: получение должности копирайтера

Примеры работ

http://www.kozatstvo.net.ua/ru/news/world_news/global_news.php

http://www.kozatstvo.net.ua/ru/news/world_news/global_news.php

Образование:

Высшее: 2008 году окончила дневное отделение филологического факультета МГУ с двумя красными дипломами - специалист украинского языка и литературы и специалист английского языка.

Опыт трудовой и профессиональной деятельности:

март 2007 — сентябрь 2008 "Азовский машиностроитель", должность – копирайтер рекламного отдела

С 2008 года - по наст. Вр. работаю учителем английского и украинского языка в ОШ 24

С 2009 внештатный корреспондент "Приазовского рабочего"

С 2012 по наст вр. корреспондент газеты "Украина казацкая".

Дополнительные профессиональные навыки:

·написание и корректировка статей, большой опыт,

.написание стихотворений на русском и украинском языках,

·составление сценариев для праздничных мероприятий и радио-эфиров,

·запись голосовых аудио-роликов,

·работа диктором радиостанции,

·подготовка статей в печатные издания,

·оперативный анализ и поиск информации,

·умение работать оперативно,

·грамотная речь,

·русский, украинский и английский языки - профессиональный уровень,

·работаю с системами от DOS до Windows Vista, знаю все программы пакета MS Office

·работаю с графическими пакетами Photoshop.

Личные качества:

целеустремлённость, коммуникабельность, организаторские способности, оперативность, оптимизм, ответственность, быстрая обучаемость, инициативность.