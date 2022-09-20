Full Stack Web Developer
Искренне рад тому, что вы посетили мою страничку.
Тут вы можете узнать немного информации обо мне, о принципах моей работы, почему со мной хорошо иметь дело.
Немного о себе:
- Очень люблю фриланс. Для меня это гораздо больше, чем просто работа.
- Я постоянно онлайн. У меня очень быстрая обратная связь. Не пропадаю бесследно - при необходимости, обязательно вам отпишу, когда отошёл, и когда вернулся.
- Работаю качественно. Всегда внимателен к деталям и мелочам.
- Я всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.
- Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог.
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм: @forzik_it
- http://www.weblancer.net/users/forzikit/portfolio/
Онлайн:
С 9 до 20 по МСК.
Выходные: воскресенье.
Пишите, всегда рад новым знакомствам.
С уважением, Михаил.
Я против войны в Украине!