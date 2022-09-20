Full Stack Web Developer

Искренне рад тому, что вы посетили мою страничку.

Тут вы можете узнать немного информации обо мне, о принципах моей работы, почему со мной хорошо иметь дело.

Немного о себе:

Очень люблю фриланс. Для меня это гораздо больше, чем просто работа.

Я постоянно онлайн. У меня очень быстрая обратная связь. Не пропадаю бесследно - при необходимости, обязательно вам отпишу, когда отошёл, и когда вернулся.

Работаю качественно. Всегда внимателен к деталям и мелочам.

Я всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.

Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог.

Связь:

Портфолио:

- http://www.weblancer.net/users/forzikit/portfolio/

Онлайн:

С 9 до 20 по МСК.

Выходные: воскресенье.

Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Михаил.