Сделаю Ваше фото ещё и любимым💕 Разработка логотипа. Работа в Photoshop, Lightroom.

Добрый день!

Обо мне:

Хочу представиться - меня зовут Максим. Я продвинутый пользователь ПК в частности хорошо знаком с программами Photoshop и Lightroom так как работал свадебным и семейным фотографом около 10 лет. Поэтому художественной обработкой фото (в том числе и ретушь, замена фона, монтаж) занимаюсь давно. Также выполнил ряд заказов по брендированию магазинов, созданию дизайна интерьера и узнаваемого логотипа. С недавнего времени стал фрилансером поэтому пока нету здесь отзывов (Но, я уверен, Вы будете рады мне его оставить👍).

Немного ссылок на мои профили:

Люблю эту работу и делаю ее с душой:

✅ Художественная обработка фотографий

✅ Профессиональная разработка логотипов любой сложности.

✅ Создание дизайн макетов для полиграфии, web баннеров, упаковки, этикеток.

Гарантия на выполненную работу:

В течении недели после передачи готового материала я бесплатно доработаю детали либо устраню ошибки, которые не были замечены при приеме работы. Просто не стесняйтесь и делитесь своими желаниямиッ︎

Ответственность:

Индивидуальный подход к каждому заказчику!

Готов приступить уже!

Не беру предоплаты.

Не нарушаю строки!

Всегда на связи!

✉︎ Связь:

$ Оплата:

Paysera: LT963500010014928254

Приват Банк: 4731-2196-4096-1284

Монобанк: 4441-1144-0016-2812