Добрый день!
Обо мне:
Хочу представиться - меня зовут Максим. Я продвинутый пользователь ПК в частности хорошо знаком с программами Photoshop и Lightroom так как работал свадебным и семейным фотографом около 10 лет. Поэтому художественной обработкой фото (в том числе и ретушь, замена фона, монтаж) занимаюсь давно. Также выполнил ряд заказов по брендированию магазинов, созданию дизайна интерьера и узнаваемого логотипа. С недавнего времени стал фрилансером поэтому пока нету здесь отзывов (Но, я уверен, Вы будете рады мне его оставить👍).
Немного ссылок на мои профили:
✅ Художественная обработка фотографий
✅ Профессиональная разработка логотипов любой сложности.
✅ Создание дизайн макетов для полиграфии, web баннеров, упаковки, этикеток.
Гарантия на выполненную работу:
В течении недели после передачи готового материала я бесплатно доработаю детали либо устраню ошибки, которые не были замечены при приеме работы. Просто не стесняйтесь и делитесь своими желаниямиッ︎
Ответственность:
- Индивидуальный подход к каждому заказчику!
- Готов приступить уже!
- Не беру предоплаты.
- Не нарушаю строки!
- Всегда на связи!
- E-mail: [email protected]
- Telegram:maksym_zinchencko
- Viber:Максим Зинченко
- instagram: maksimzin4enko
Paysera: LT963500010014928254
Приват Банк: 4731-2196-4096-1284
Монобанк: 4441-1144-0016-2812
Портфолио
- Создание фотокниг24 просмотра
- Создание бренда с нуля20 просмотров
- Создание бренда с нуля28 просмотров
- Разработка баннеров27 просмотров
- Цветокоррекция фото20 просмотров
- Цветокоррекция фото15 просмотров
- Цветокоррекция фото15 просмотров
- Цветокоррекция фото14 просмотров
- Цветокоррекция свадебных фото14 просмотров
- Цветокоррекция свадебных фото14 просмотров
- Цветокоррекция свадебных фото12 просмотров
- Цветокоррекция свадебных фото13 просмотров