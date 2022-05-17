Занимаюсь версткой около 5 лет, работаю в офисе. Хочу попробовать себя на фрилансе. Люблю верстку, мне нравится решать интересные задачи и учиться новому.
Владею всеми необходимыми навыками адаптивной кроссбраузерной валидной верстки, SVG, анимация, pixel perfect, пишу свои скрипты.
Совершенствуюсь с каждой новой задачей. Буду рада сотрудничеству и новым работам в своем портфолио:)
Портфолио
- Интернет-магазин очков17 просмотров
- Сайт для дизайнерского агенства14 просмотров
- Верстка сайта для социального проекта21 просмотр
- Веб-магазин женской одежды12 просмотров
- Форма для сайта с переводами21 просмотр
- Лендинг для перевозчика15 просмотров
- Адаптивный многостраничный сайт, сделан "под ключ"19 просмотров