Занимаюсь версткой около 5 лет, работаю в офисе. Хочу попробовать себя на фрилансе. Люблю верстку, мне нравится решать интересные задачи и учиться новому.

Владею всеми необходимыми навыками адаптивной кроссбраузерной валидной верстки, SVG, анимация, pixel perfect, пишу свои скрипты.

Совершенствуюсь с каждой новой задачей. Буду рада сотрудничеству и новым работам в своем портфолио:)