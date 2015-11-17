Foto-Web-Design

Наталья Foto-Web-DesignFoto-Web-Design
43 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Программирование - Дизайн - Раскрутка - Фотография
Создание сайтов с нуля (CMS либо пишу самостоятельно) , баннеры, печатная реклама. Инженер - программист, опыт работы в веб и рекламной индустрии около 15 лет.
Что я умею:
1. Программирование в веб любой сложности. Предпочитаю php+mysql.
2. Дизайн / редизайн сайтов. Юзабилити тестирование.
3. Верстка любой сложности.
4. Дизайн любых баннеров.
5. Разработка любой полиграфической продукции, наружная реклама.
6. Ретушь любой сложности. Любые манипуляции с фотографиями.
7. Создание сайтов на основе CMS. Предпочитаю Joomla.
8. Написание текстов любой сложности. Коррекция стилистики и проверка орфографии.
9. Переводы текста - английский, немецкий, французский.
Ищу подработку на дому. Постоянно на связи. Работаю очень быстро!
Действие аккаунта приостановлено!