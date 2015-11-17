Foto-Web-Design

Программирование - Дизайн - Раскрутка - Фотография

Создание сайтов с нуля (CMS либо пишу самостоятельно) , баннеры, печатная реклама. Инженер - программист, опыт работы в веб и рекламной индустрии около 15 лет.

Что я умею:

1. Программирование в веб любой сложности. Предпочитаю php+mysql.

2. Дизайн / редизайн сайтов. Юзабилити тестирование.

3. Верстка любой сложности.

4. Дизайн любых баннеров.

5. Разработка любой полиграфической продукции, наружная реклама.

6. Ретушь любой сложности. Любые манипуляции с фотографиями.

7. Создание сайтов на основе CMS. Предпочитаю Joomla.

8. Написание текстов любой сложности. Коррекция стилистики и проверка орфографии.

9. Переводы текста - английский, немецкий, французский.

Ищу подработку на дому. Постоянно на связи. Работаю очень быстро!