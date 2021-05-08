Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!

Звоните на телефон по всем услугам

1.УСЛУГА

Смоделирую 3D деталь (модель) для печати на 3D принтере (срочно). Опыт работы 7 лет.

Запчасти для бытовой техники, детали для различных механизмов, одноразовая тонкостенная деталь для гипсовой формы и горячей отливки металом, и.т.п. После, отправлю эл. вариант 3D модели вам на E-mail.

2.УСЛУГА

Из вектора в 3D . У вас есть файл векторной графики, и вы его хотите напечатать на 3D принтере. Превращу вектор в файл 3D модели.

3.УСЛУГА (изучаю спрос)

Запишу в аудио файл любую звуковую информацию в интернете ( песня, музыка, клип разговор), чтобы слушать её на любом устройстве, где хочешь и когда хочешь.

4.УСЛУГА (изучаю спрос)