Звоните на телефон по всем услугам
1.УСЛУГА
Смоделирую 3D деталь (модель) для печати на 3D принтере (срочно). Опыт работы 7 лет.
Запчасти для бытовой техники, детали для различных механизмов, одноразовая тонкостенная деталь для гипсовой формы и горячей отливки металом, и.т.п. После, отправлю эл. вариант 3D модели вам на E-mail.
2.УСЛУГА
Из вектора в 3D . У вас есть файл векторной графики, и вы его хотите напечатать на 3D принтере. Превращу вектор в файл 3D модели.
3.УСЛУГА (изучаю спрос)
Запишу в аудио файл любую звуковую информацию в интернете ( песня, музыка, клип разговор), чтобы слушать её на любом устройстве, где хочешь и когда хочешь.
4.УСЛУГА (изучаю спрос)
Вырежу из аудио файла (песни, музыки, клипа и.т.п.) звуковой фрагмент композиции и сделаю его отдельным аудио файлом _ ну допустим для рингтона для смартфона или Скомпоную аудио файл из звуковых аудио фрагментов.