Foto_king

Nikolay Grabin Foto_king

 
44 года
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
grIeIy
Сергей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
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Делает очень быстро! Качество лучше чем у конкурентов. Советую!
Точно формулирует требования заказа и видение результата. Рекомендую!
Ответный отзыв
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
$5
10 баллов
15 лет назад
Обработать фотографии.
Всё ок.
Приятно работать на самом деле. Не смотря на то что я не справился с возложенными обязанностями в силу форс-мажорных обстоятельств, ставлю плюс. Обращайтесь.
Ответный отзыв
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Обработать 3 фотографии
Отлично выполненная корректировка фотографий, и главное что быстро как и требовалось... Страховщики нагнуты, Николаю спасибо! ))
Отличный человек с адекватным видением заказа. Может четко объяснить что требуется от исполнителя. Будем работать!
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