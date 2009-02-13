Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Делает очень быстро! Качество лучше чем у конкурентов. Советую!
Ответный отзыв
Точно формулирует требования заказа и видение результата. Рекомендую!
$5
10 баллов
15 лет назад
Всё ок.
Ответный отзыв
Приятно работать на самом деле. Не смотря на то что я не справился с возложенными обязанностями в силу форс-мажорных обстоятельств, ставлю плюс. Обращайтесь.
$3
10 баллов
15 лет назад
Отлично выполненная корректировка фотографий, и главное что быстро как и требовалось... Страховщики нагнуты, Николаю спасибо! ))
Ответный отзыв
Отличный человек с адекватным видением заказа. Может четко объяснить что требуется от исполнителя. Будем работать!