Привет народ! Хочу открыть канал на ютуб. Увлекаюсь вокалом (мне будет интересно снимать качественные каверы), интересуюсь походами в лес и сталкерством(снимала бы интересные видео о походах и о различных красивых забытых местах), люблю готовить( снимала вкусные рецепты). Но у меня нет хорошей камеры и финансы не позволяют, на телефон не вариант и я схожу с истарическим, т.к. случайно разбила свой самсунг. Кто может мне с приобретением камеры, мне помогут реализовать мою мечту. На всякий случай оставляю и заранее тебя благодарю друг. ЯндексДеньги 410013946207011 Буду очень благодарна и буду стараться Wink