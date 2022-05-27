Копирайтер/маркетолог | эксперт по привлечению клиентов с помощью продающих текстов

Хотите получить больше клиентов при тех же затратах на рекламу?

Превращать лидов в клиентов в два счёта? Стать №1 в своей нише, быть лучше и прибыльнее конкурентов? Увеличить конверсии сайта, рекламы и сделок? Легко отрабатывать возражения клиентов и закрывать сделки?

Тексты — самый главный и важный способ воздействия на клиента. 70% успеха бизнеса зависят от текста. Не от дизайна или красивых картинок. От текстов.

Смотрите, клиенты не покупают продукт всего лишь по 2-м причинам:

1. Они не понимают суть предложения

2. Они не видят ценности в предложении

И что может воздействовать на эти причины? Думаю, вы уже и сами поняли, что правильный текст.

Но не достаточно просто написать выгоды продукта. Нужно ещё донести их клиенту в мозг так, чтобы он сам и не заметил этого. Так, чтобы он понял предложение и загорелся желанием его купить

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, РАБОТАЯ СО МНОЙ:

Честную гарантию результата — работаю до победы, а не просто верну деньги

Я считаю, что гарантия возврата — это нечестно по отношению к клиенту. Ведь при заказе вы отдаёте не только деньги, но и время, и силы, которые, как ни старайся, не вернуть. Именно поэтому я гарантирую, что доведу вас до результата. Благодаря этому мои клиенты окупают работу в 5-10 раз. А не уходят без результата, денег и с кучей потерянного времени

В срок — или бесплатно

Для деловых людей время — очень важный ресурс. Я ценю его, поэтому вы получите результаты в самый краткий возможный срок. Вы можете быть в этом уверены, потому что это выгодно и мне: чем раньше мои клиенты получат результат, тем быстрее я смогу взяться за новые проекты

Сопровождение до результата

Вы получаете не просто тексты. И дело не в том, что я создаю маркетинговую систему, которая будет приносить вам клиентов не один год. И не в том, что я отслеживаю результаты на каждом этапе и улучшаю их. И даже не в том, что вы получаете качественный продукт. А в том, что на протяжении всего проекта вы получаете ведение от начала до конца. До самого конца. Даже не до первых результатов. До тех пор, пока система не будет работать как часы и без моего вмешательства. Приносить вам прибыль и днём, и ночью

Бесплатный аудит бизнеса и анализ эффективности

Перед началом работы вы получите анализ и аудит вашего бизнеса и текстов и увидите, что именно мешает продавать. Я честно объясню, какие работы необходимы. Всё это бесплатно, вы заранее увидите, за что платите, а не получите кота в мешке

Как при таком взаимодействии можно не получить результата?

Напишите мне и я проведу бесплатный анализ вашего бизнеса. Подробнее здесь: https://copywriter-anastasia-koposova.taplink.ws/

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