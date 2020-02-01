Продающий дизайн для Вашего сайта
Креативная, позитивная, покладистая. Веб и UX/UI дизайнер. Опыт работы 4 года. Работаю в Figma, PS, AI. Все подробности при общении. Буду рада сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Приложение для управление аналогом системы "Умный128 просмотров
- Баннер127 просмотров
- Баннер111 просмотров
- Редизайн для сайта туристической компании97 просмотров
- Баннер97 просмотров
- Банер88 просмотров
- Landing page94 просмотра
- Landing page93 просмотра
- Landing page97 просмотров