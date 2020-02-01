Fox_design

Юлия Калинина Fox_design

 
32 годаБеларусь/Гомель
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Продающий дизайн для Вашего сайта

Креативная, позитивная, покладистая. Веб и UX/UI дизайнер. Опыт работы 4 года. Работаю в Figma,  PS, AI. Все подробности при общении. Буду рада сотрудничеству.

Figma
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