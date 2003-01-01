Демьян Викторович 11.01.1996
Резюме +380632447110
Цель:
Целью является получение профессионализма в данном роде занятий. Получение
опыта, от профессионалов и использование его в своей работе. Достижение все
новых и новых высот в карьере .
Обо мне:
Я родился с хорошим чувством юмора. Всегда позитивно настроен, на что либо не
станет предо мной, то ли это проблемы или же обычная суета. Стараюсь вести
здоровый образ жизни. В школе учился не очень хорошо, но уже тогда я понимал
что именно мне надо. Много времени посвящаю самообразованию, саморазвитию,
изучаю тонкости современного ведения бизнеса и других интересных вещей, также
практикую веб-дизайн (ведение интернет-бизнеса). Люблю активно проводить
свободное время.
Образование:
Факультет: Коммерческая деятельность.
Образование: Младший специалист
Курс: Последний 3 курс.
Знания:
Навыки это одно из важных моментов в работе.
Как таковых навыков нету, ведь все приходит с опытом.
Навыки работы за компьютером на уровне: Опытный пользователь.
Быстро улавливаю информацию и запоминаю.
Также быстро учусь.
Языки:
Знание английского языка : Upper - Intermediate (вышесреднего)
Немецкий язык: (элементарный)
Украинский язык: продвинутый.