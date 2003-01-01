Демьян Викторович 11.01.1996

Резюме +380632447110

[email protected]

Цель:

Целью является получение профессионализма в данном роде занятий. Получение

опыта, от профессионалов и использование его в своей работе. Достижение все

новых и новых высот в карьере .

Обо мне:

Я родился с хорошим чувством юмора. Всегда позитивно настроен, на что либо не

станет предо мной, то ли это проблемы или же обычная суета. Стараюсь вести

здоровый образ жизни. В школе учился не очень хорошо, но уже тогда я понимал

что именно мне надо. Много времени посвящаю самообразованию, саморазвитию,

изучаю тонкости современного ведения бизнеса и других интересных вещей, также

практикую веб-дизайн (ведение интернет-бизнеса). Люблю активно проводить

свободное время.

Образование:

Факультет: Коммерческая деятельность.

Образование: Младший специалист

Курс: Последний 3 курс.

Знания:

Навыки это одно из важных моментов в работе.

Как таковых навыков нету, ведь все приходит с опытом.

Навыки работы за компьютером на уровне: Опытный пользователь.

Быстро улавливаю информацию и запоминаю.

Также быстро учусь.

Языки:

Знание английского языка : Upper - Intermediate (вышесреднего)

Немецкий язык: (элементарный)