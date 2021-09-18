Видеомонтаж и цветокоррекция ваших идей!

Приветствую вас!

Буду рад помочь вам в создании видеороликов на различную тематику.

Постоянно развиваясь, я работаю в современных программах, всегда шагая в ногу со временем.

Также выполню цветокоррекцию ваших видеоматериалов с учетом ваших пожеланий.

Программное обеспечение:

DaVinci Resolve 17

Доступен для связи в любое время с 10-20 мск здесь,

либо через Телеграм: здесь