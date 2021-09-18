Видеомонтаж и цветокоррекция ваших идей!
Приветствую вас!
Буду рад помочь вам в создании видеороликов на различную тематику.
Постоянно развиваясь, я работаю в современных программах, всегда шагая в ногу со временем.
Также выполню цветокоррекцию ваших видеоматериалов с учетом ваших пожеланий.
Программное обеспечение:
DaVinci Resolve 17
Доступен для связи в любое время с 10-20 мск здесь,
либо через Телеграм: здесь
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Портфолио
- Творческий музыкальный ролик27 просмотров