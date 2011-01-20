Foxy-Fm

Гурьева Foxy-Fm

 
31 годРоссия/Ярославль
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
ICQ 606-515-086 Все вопросы туда !.Создания любых логотипов,скриншотов.

FoxyFm

--> 100% владения фотошопом и т.д

--> Качественные работы

--> Максимальное использование CSS при вёрстке

--> Разработка фирменного дизайна для сайта

--> Создание сайтов под ключ

--> Изготовление баннеров, шапок, кнопок и прочей дополнительной графики для порталов

--> Установка сайтов в uCoz

--> Обработка/раскрашивание фотографий

Обращайтесь!

CSSPhotoshop
Портфолио