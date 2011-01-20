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FoxyFm
--> 100% владения фотошопом и т.д
--> Качественные работы
--> Максимальное использование CSS при вёрстке
--> Разработка фирменного дизайна для сайта
--> Создание сайтов под ключ
--> Изготовление баннеров, шапок, кнопок и прочей дополнительной графики для порталов
--> Установка сайтов в uCoz
--> Обработка/раскрашивание фотографий
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Портфолио
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