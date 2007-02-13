Опыт работы 8 лет

2003-2005 Outsourcing Севастополь

Программист

Создание Системы древовидных заметок с поддержкой различных форматов файлов, и обширными возможностями по организации работы с деревом заметок. (http://www.seonote.com)

Создание Архиватора с RAR - подобным алгоритмом

Создание Видеочата

Создание Менеджера иконок с возможностью использования с Visual C++

Создание системы клиент-сервер для сжатия и ускорения интернет-траффика, с системой продвинутой статистики (интернет-акселератора)

Участие в разработке системы пол сбору ключевых слов с интеренета, и анализа их популярности.

Создание большого числа проектов, связанных с экономическим и техническим анализом рынков фьючерсов:

- Система, считывающая данные о ценах товаров и строящая торговые графики, для дальнейшего технического и ручного анализа, позволяющая автоматизированным анализом давать советы о покупке и продаже акций а также вести статистику и осуществлять все нужные сопутствующие операции. (Visual C++, Internet API, DircetX)

- Система для продвинутого вывода товарных графиков и продвинутого ручного анализа (ActiveX, Visual C++, Intrenet API, Excel support)

- Системы по автоматизации работы брокерской конторы (Visual C++, LAN, СУБД)

- Системы получения данных из www для дальнейшего анализа прибыльности компаний, позволяющая вести статистику о всех операциях (Visual C++, LAN, Inernet API, СУБД)

- Вспомогательные системы, позволяющие производить кодировку данных, FTP синхронизацию, создание инсталяционных дисков, работу по технической поддержке и еще много чего другого

Создание проектов, по работе с информацией, опубликованной на сайтах в интернете, позволяющих уведомлять пользователя о изменении данных и отсылающая SMS и E-Mail уведомления

За 2.5 года было написано около 50 программ различной степени сложности.

2002-2003 Outsourcing Севастополь

Ведущий инженер - программист

* Создание системы управления работой медицинского заведения, используя www (Visual C++, CORBA , Java ,Oracle, COM, Stingray, Ultimate toolbox, и другое)

* Создание системы виртуального обучения в интернете (Java,JSP, My SQL ,Tomcat)

* Самообучение по Java

2000-2003 НТП Импульс-сеть Севастополь

Ведущий инженер - программист

* Создание тренажеров подготовки плавсостава (CASCAD,CorelDraw support)

2000-2003 НТП Тренажерный центр Севастополь

Ведущий инженер - программист

* Сопровождение тренажеров и разработка опрашивающих систем -тестов знаний (Visual C++, .NET )

Самообучение по .NET

2000-2005 НТП Импульс-2 Севастополь

Ведущий инженер - программист, руководитель группы

* Развитие CASCAD до стандарта современных сред программирования OLE, СУБД , GDI, DirectX ,OpenGL , Internet ,CORBA + Java, Компоненты, Библиотеки, Создание собственных элементов ActiveX

* Создание на C++ Builder программы "Медисса", позволяющей проводить исследования состояния здоровья пациента по методике Фолля, используя соответствующий медицинский прибор, работа с БД Access, MySQL , Ms SQL, USB, Com порт - создание экспертной самообучающейся системы для помощи врачу и ускорения диагностики.

* Создание программы организации и учета грузоперевозок по Европе (MsVC++, Access , COM )

* Самообучение

1999-1999 НТП Импульс-2 Севастополь

Ведущий инженер-програмист

* Разработка автоматизированной среды для создания тренажеров и обучающих программ на Microsoft Visual C++ в составе транслятора, исполняющей среды и графического конструктора для работы с имитаторами пультов, сети и систем управления реального времени, как кодирование, так и руководство проекта под кодом CASCAD

* Самообучение по технологиям программирования COM, DirectX, DAO, ODBC и другое

1998-1998 НТП Импульс-2 Севастополь

Инженер - программист 2,1 категории

* Участие в разработке тренажера электрического цеха на атомные станции

* Участие в разработка автоматизированной среды для создания тренажеров и обучающих программ на VisualC в составе транслятора, исполняющей среды и графического конструктора (локальная версия)

* Самообучение по Microsoft Visual C++ и Borland C Builder

1997-1998 НТП Импульс-2 Севастополь

Инженер - программист 3 категории

* Разработка тренажера химического цеха на атомные станции

* Самообучение по Microsoft Visual C++ и Borland C Builder

Образование

1982-1992 Средняя школа

* 1991 год - приз за лучшую школьную программу :) в Украине

* первая программа написана в 1990 году

1992-1997 Севастопольский государственно-технический университет

1997-2005 Самообучение

Факультет: Автоматика и управление в технических и организационных системах

* Специальность: Инженер - системотехник

Увлечения

Программирование, чтение , туризм , шахматы , экстрим-спорт, и еще много чего

Пожелания

Ищу работу на Visual C++ на дому, ставка 2 - 10$ в час в зависимости от сложности проекта и времени создания, также можно договориться за целый проект.

Возможно исполнение проектов в составе группы из 3 человек.