Опыт работы 8 лет
2003-2005 Outsourcing Севастополь
Программист
Создание Системы древовидных заметок с поддержкой различных форматов файлов, и обширными возможностями по организации работы с деревом заметок. (http://www.seonote.com)
Создание Архиватора с RAR - подобным алгоритмом
Создание Видеочата
Создание Менеджера иконок с возможностью использования с Visual C++
Создание системы клиент-сервер для сжатия и ускорения интернет-траффика, с системой продвинутой статистики (интернет-акселератора)
Участие в разработке системы пол сбору ключевых слов с интеренета, и анализа их популярности.
Создание большого числа проектов, связанных с экономическим и техническим анализом рынков фьючерсов:
- Система, считывающая данные о ценах товаров и строящая торговые графики, для дальнейшего технического и ручного анализа, позволяющая автоматизированным анализом давать советы о покупке и продаже акций а также вести статистику и осуществлять все нужные сопутствующие операции. (Visual C++, Internet API, DircetX)
- Система для продвинутого вывода товарных графиков и продвинутого ручного анализа (ActiveX, Visual C++, Intrenet API, Excel support)
- Системы по автоматизации работы брокерской конторы (Visual C++, LAN, СУБД)
- Системы получения данных из www для дальнейшего анализа прибыльности компаний, позволяющая вести статистику о всех операциях (Visual C++, LAN, Inernet API, СУБД)
- Вспомогательные системы, позволяющие производить кодировку данных, FTP синхронизацию, создание инсталяционных дисков, работу по технической поддержке и еще много чего другого
Создание проектов, по работе с информацией, опубликованной на сайтах в интернете, позволяющих уведомлять пользователя о изменении данных и отсылающая SMS и E-Mail уведомления
За 2.5 года было написано около 50 программ различной степени сложности.
2002-2003 Outsourcing Севастополь
Ведущий инженер - программист
* Создание системы управления работой медицинского заведения, используя www (Visual C++, CORBA , Java ,Oracle, COM, Stingray, Ultimate toolbox, и другое)
* Создание системы виртуального обучения в интернете (Java,JSP, My SQL ,Tomcat)
* Самообучение по Java
2000-2003 НТП Импульс-сеть Севастополь
Ведущий инженер - программист
* Создание тренажеров подготовки плавсостава (CASCAD,CorelDraw support)
2000-2003 НТП Тренажерный центр Севастополь
Ведущий инженер - программист
* Сопровождение тренажеров и разработка опрашивающих систем -тестов знаний (Visual C++, .NET )
Самообучение по .NET
2000-2005 НТП Импульс-2 Севастополь
Ведущий инженер - программист, руководитель группы
* Развитие CASCAD до стандарта современных сред программирования OLE, СУБД , GDI, DirectX ,OpenGL , Internet ,CORBA + Java, Компоненты, Библиотеки, Создание собственных элементов ActiveX
* Создание на C++ Builder программы "Медисса", позволяющей проводить исследования состояния здоровья пациента по методике Фолля, используя соответствующий медицинский прибор, работа с БД Access, MySQL , Ms SQL, USB, Com порт - создание экспертной самообучающейся системы для помощи врачу и ускорения диагностики.
* Создание программы организации и учета грузоперевозок по Европе (MsVC++, Access , COM )
* Самообучение
1999-1999 НТП Импульс-2 Севастополь
Ведущий инженер-програмист
* Разработка автоматизированной среды для создания тренажеров и обучающих программ на Microsoft Visual C++ в составе транслятора, исполняющей среды и графического конструктора для работы с имитаторами пультов, сети и систем управления реального времени, как кодирование, так и руководство проекта под кодом CASCAD
* Самообучение по технологиям программирования COM, DirectX, DAO, ODBC и другое
1998-1998 НТП Импульс-2 Севастополь
Инженер - программист 2,1 категории
* Участие в разработке тренажера электрического цеха на атомные станции
* Участие в разработка автоматизированной среды для создания тренажеров и обучающих программ на VisualC в составе транслятора, исполняющей среды и графического конструктора (локальная версия)
* Самообучение по Microsoft Visual C++ и Borland C Builder
1997-1998 НТП Импульс-2 Севастополь
Инженер - программист 3 категории
* Разработка тренажера химического цеха на атомные станции
* Самообучение по Microsoft Visual C++ и Borland C Builder
Образование
1982-1992 Средняя школа
* 1991 год - приз за лучшую школьную программу :) в Украине
* первая программа написана в 1990 году
1992-1997 Севастопольский государственно-технический университет
1997-2005 Самообучение
Факультет: Автоматика и управление в технических и организационных системах
* Специальность: Инженер - системотехник
Увлечения
Программирование, чтение , туризм , шахматы , экстрим-спорт, и еще много чего
Пожелания
Ищу работу на Visual C++ на дому, ставка 2 - 10$ в час в зависимости от сложности проекта и времени создания, также можно договориться за целый проект.
Возможно исполнение проектов в составе группы из 3 человек.