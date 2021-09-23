Для нарисовки постеров в заданном стиле нужны художники, строгих рамок нет, платим хорошо, работа нужна до 6 числа, за срочность доплатим
Иллюстрации и Рисунки20 заявок
Закрыт
2 года назад
Для нарисовки постеров в заданном стиле нужны художники, строгих рамок нет, платим хорошо, работа нужна до 6 числа, за срочность доплатим
900х900 постер для видео игры
Нужно сделать постер 900х900 для видео игры( стратегии) на заданный сюжет, постеров нужно много, лучшие будут добродетельно награждены от 500$
Подробности можем обсудить в телеграмм или Инстаграм