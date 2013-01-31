Инженер-проектировщик

Разработка проектной документации по слаботочным системам, стадии Р и П, написание технических заданий: охранная и пожарная сигнализация, системы контроля доступа, системы оповещения, теленаблюдение, мультимедиа (системы визуализации, видеоконференция etc.)

Стаж работы >6 лет.

Проекты выполняются в кратчайшие сроки (включая выходные и праздники).

Проекты предоставляются заказчику в формате файлов AutoCad, Visio или *.pdf.

Так же выполняю оцифровку чертежей с бумажных носителей и 3D-моделирование в AutoCAD.