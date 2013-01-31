Инженер-проектировщик
Разработка проектной документации по слаботочным системам, стадии Р и П, написание технических заданий: охранная и пожарная сигнализация, системы контроля доступа, системы оповещения, теленаблюдение, мультимедиа (системы визуализации, видеоконференция etc.)
Стаж работы >6 лет.
Проекты выполняются в кратчайшие сроки (включая выходные и праздники).
Проекты предоставляются заказчику в формате файлов AutoCad, Visio или *.pdf.
Так же выполняю оцифровку чертежей с бумажных носителей и 3D-моделирование в AutoCAD.
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Чертежи и Схемы
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