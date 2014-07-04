FrameCraft

Создание Вращающихся на 360 градусов 3D фотографий

Проанализировав рынок, просканировав интернет-магазины и сайты с рекламой мы нашли интересный способ представления товаров. Вращающаяся 3D фотографии наглядно и полно показывают покупателю, что он собирается купить, а Вы, в свою очередь, продать. Возможно Вы и сами не раз замечали привлекательные презентации на современных сайтах. Путем длительной практики и многочисленных экспериментов, наши фотографы приобрели опыт, который поможет Вам увеличить прибыль с продаж в интернете.

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Основной недостаток интернет-магазинов в том что покупатель не имеет возможности рассмотреть товар с различных сторон, поэтому не решается на покупку. Наши 3D фотографии позволяют показать более наглядно и подробно предлагаемую Вами продукцию. У покупателя складывается впечатление будто бы он рассматривает товар, держа в руках.