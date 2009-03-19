Услуги:
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1. Настройка серверов DNS и DHCP на базе Windows Server 2003/2008.
2. Построение доменной среды предприятия (Active Directory).
3. Управление доменной средой при помощи групповых политик.
4. Организация и настройка файловых серверов с использованием отказоустойчивых кластеров.
5. Организация распределенной файловой системы, объединяющей множество файловых серверов в единую логическую структуру (DFS).
6. Настройка корпоративного сервера обновлений (WSUS).
7. Настройка терминальных серверов и кластеров терминальных серверов с распределением нагрузки.
8. Настройка серверов удаленного доступа.
9. Настройка резервного копирования на базе Microsoft Data Protection Manager 2007.
10. Развертывание инфраструктуры открытых ключей (PKI) и средств безопасности на их основе (авторизация по смарткартам, IPSec).
11. Настройка корпоративного сервера обмена мгновенными сообщениями на базе OpenFire.
12. Настройка и поддержка серверов на базе Ubuntu Linux, Centos, Debian Linux.
13. Настройка факс-серверов.
14. Организация и настройка файловых серверов на основе Samba.
15. Организация и настройка почтовых серверов.
16. Организация и настройка прокси-серверов на базе squid.
17. Построение системы мониторинга.
18. Поддержка и администрирование co-located серверов, vps-серверов.
19. Технические консультации по информационной безопасности.
20. Тестирование безопасности сети заказчика (pentesting).
21. Проектирование беспроводных сетей.