Системное администрирование, поддержка, безопасность, надёжность, чёткость

Услуги:

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1. Настройка серверов DNS и DHCP на базе Windows Server 2003/2008.

2. Построение доменной среды предприятия (Active Directory).

3. Управление доменной средой при помощи групповых политик.

4. Организация и настройка файловых серверов с использованием отказоустойчивых кластеров.

5. Организация распределенной файловой системы, объединяющей множество файловых серверов в единую логическую структуру (DFS).

6. Настройка корпоративного сервера обновлений (WSUS).

7. Настройка терминальных серверов и кластеров терминальных серверов с распределением нагрузки.

8. Настройка серверов удаленного доступа.

9. Настройка резервного копирования на базе Microsoft Data Protection Manager 2007.

10. Развертывание инфраструктуры открытых ключей (PKI) и средств безопасности на их основе (авторизация по смарткартам, IPSec).

11. Настройка корпоративного сервера обмена мгновенными сообщениями на базе OpenFire.

12. Настройка и поддержка серверов на базе Ubuntu Linux, Centos, Debian Linux.

13. Настройка факс-серверов.

14. Организация и настройка файловых серверов на основе Samba.

15. Организация и настройка почтовых серверов.

16. Организация и настройка прокси-серверов на базе squid.

17. Построение системы мониторинга.

18. Поддержка и администрирование co-located серверов, vps-серверов.

19. Технические консультации по информационной безопасности.

20. Тестирование безопасности сети заказчика (pentesting).

21. Проектирование беспроводных сетей.