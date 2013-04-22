FrauAvrora

Инна Жилюк FrauAvrora

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Резюме

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Жилюк Инна Алимовна

Дата рождения: 04.07.1985 г.

Адрес: г. Житомир

Цель поиска: удалённая рабо́та на дому рерайтером или коперайтером.

Семейное положение: замужем, есть ребенок

Контактный телефон: 0631275613

E-mail: [email protected]

Образование:

2000-2004гг. среднее -специальное ЖФУ (Житомирское фармацевтическое училище)

специальность фельдшер.

2004-2007 гг. высшее МАУП

специальность мед. психолог

Опыт работы: 10 лет в сфере медицины.

Знание иностранных языков: русский, английский язык — базовый уровень

Прочие:

- уверенный пользователь ПК и интернета

- комуникабельность

- отвецтвеность

- грамотная речь

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