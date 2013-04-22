Резюме
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Жилюк Инна Алимовна
Дата рождения: 04.07.1985 г.
Адрес: г. Житомир
Цель поиска: удалённая рабо́та на дому рерайтером или коперайтером.
Семейное положение: замужем, есть ребенок
Контактный телефон: 0631275613
E-mail: [email protected]
Образование:
2000-2004гг. среднее -специальное ЖФУ (Житомирское фармацевтическое училище)
специальность фельдшер.
2004-2007 гг. высшее МАУП
специальность мед. психолог
Опыт работы: 10 лет в сфере медицины.
Знание иностранных языков: русский, английский язык — базовый уровень
Прочие:
- уверенный пользователь ПК и интернета
- комуникабельность
- отвецтвеность
- грамотная речь
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