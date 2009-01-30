Роман Губанов FreakFormFreakForm
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Моделирование/анимация/визуализация/композ
PixeLine, дизайнер
Февраль 2008 - Ноябрь 2008
моделирование, анимация, визуализация, композ
Quattour Dimensionis, дизайнер, преподаватель
Октябрь 2006 - Декабрь 2007
дизайнер визуализатор; преподаватель курса "компьютерная графика" в СПБГУ ИТМО
Фриланс, CG Artist
2005 - ...
Архитектура, Motion Design, персонажка
mail: [email protected]
icq: 464813498
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интерьер107 просмотров
- Аватар146 просмотров
- Без названия120 просмотров
- Презентационный ролик СПБГУ ИТМО155 просмотров
- Объявление номинаций МИРАЖ Cinema129 просмотров
- Карта прохода137 просмотров
- Шато111 просмотров
- Ванная142 просмотра
- Райт стайл196 просмотров
- Салон123 просмотра
- Прерии125 просмотров
- Lamborghini104 просмотра