FreakForm

Роман Губанов FreakForm

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Моделирование/анимация/визуализация/композ

PixeLine, дизайнер

Февраль 2008 - Ноябрь 2008

моделирование, анимация, визуализация, композ

www.pixeline.ru

Quattour Dimensionis, дизайнер, преподаватель

Октябрь 2006 - Декабрь 2007

дизайнер визуализатор; преподаватель курса "компьютерная графика" в СПБГУ ИТМО

qd.ifmo.ru

Фриланс, CG Artist

2005 - ...

Архитектура, Motion Design, персонажка

mail: [email protected]

icq: 464813498

Портфолио