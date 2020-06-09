За короткое время я разобрался в фотошопе, могу делать качественные проекты.

Я начал изучать копирайтинг, фотошоп ушел на второй план, так же я учусь правильно инвестировать, начал с того, что инвестирую в криптовалюту. Хочу выйти на хороший пассивный доход, а для этого нужны деньги, а данный сайт мне в этом помогает, хоть и не сильно много с него получаю, но для меня главное на данный момент это опыт общения с заказчиком, если есть вопросы задавайте, постараюсь ответить быстро, и понятно.