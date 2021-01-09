Здравствуйте!
Меня зовут Фёдор, я веб-разработчик.
Обо мне:
1 год на рынке. Это может показаться мало, но мной было сделано более 20 сайтов разной сложности (любительская вёрстка). Около 70 часов работы на другой платформе фриланса -Workzilla.
Я могу сделать:
- сайт на чистом HTML5 и CSS3
- сайт с использованием JS
- сайт с использованием РНР
- сайт на Bootstrap
- красивые анимации на любой вкус
- лендинги
- многостраничные сайты любой сложности
- интернет- магазин
и это далеко не всё.
Пару слов о моей работе:
- Всегда сделаю то, что в силах разумного.
- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу нужный результат.
- Соблюдение сроков. Всегда.
- Адекватная цена.
- Всегда на связи!
Всегда на связи:
ПОЧТА: [email protected]
Telegram: @kristo_banani
Отличного Вам дня)
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