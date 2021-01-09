gytonnt

Здравствуйте!

Меня зовут Фёдор, я веб-разработчик.

Обо мне:

1 год на рынке. Это может показаться мало, но мной было сделано более 20 сайтов разной сложности (любительская вёрстка). Около 70 часов работы на другой платформе фриланса -Workzilla.

Я могу сделать:

- сайт на чистом HTML5 и CSS3

- сайт с использованием JS

- сайт с использованием РНР

- сайт на Bootstrap

- красивые анимации на любой вкус

- лендинги

- многостраничные сайты любой сложности

- интернет- магазин

и это далеко не всё.

Пару слов о моей работе:

- Всегда сделаю то, что в силах разумного.

- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу нужный результат.

- Соблюдение сроков. Всегда.

- Адекватная цена.

- Всегда на связи!

Всегда на связи:

ПОЧТА: [email protected]

Telegram: @kristo_banani

Отличного Вам дня)

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