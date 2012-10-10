Молодой дезигнер. 3d визуализация. Проектирование.
Молодой дезигнер. 3d визуализация, интерьеры, экстерьеры, объекты различной сложности.
Архитектурное образование, помощь в проектировании.
По вопросам [email protected]
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Портфолио
- Без названия179 просмотров
- Без названия179 просмотров
- Экстерьер загородного дома 1229 просмотров
- Экстерьер загородного дома900 просмотров
- №1221 просмотр
- Интерьер спальни 2150 просмотров
- Интерьер спальни 1152 просмотра
- Интерьер спальни152 просмотра
- Проект детского сада732 просмотра
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