Fredor_aga

Фёдор Fredor_aga

 
31 годБеларусь/Гомель
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Молодой дезигнер. 3d визуализация. Проектирование.

Молодой дезигнер. 3d визуализация, интерьеры, экстерьеры, объекты различной сложности.

Архитектурное образование, помощь в проектировании.

По вопросам [email protected]

Портфолио
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#1020
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#1033
3D-графика
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#1043
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#1104