Делаю анимированные GIF баннеры
Делаю качественные анимированные GIF баннеры для сайтов, социальных сетей, рекламных акций и рекламных площадок Google Adwords, РСЯ, Mail. ru и др.
Внимание! ! ! Это необходимо прислать:
1. Слайды(фото) для баннера ;
2. Размер баннера в пикселях ;
3. Ограничения по весу баннера (в мегабайтах). Данная информация уточняется у администрации того ресурса, на котором собираетесь размещать баннер ;
4. Тексты для баннеров ;
5. Описание желаемого/примеры баннеров конкурентов, которые нравятся.
Портфолио
- Анимированный GIF баннер159 просмотров