Делаю анимированные GIF баннеры

Делаю качественные анимированные GIF баннеры для сайтов, социальных сетей, рекламных акций и рекламных площадок Google Adwords, РСЯ, Mail. ru и др.

Внимание! ! ! Это необходимо прислать:

1. Слайды(фото) для баннера ;

2. Размер баннера в пикселях ;

3. Ограничения по весу баннера (в мегабайтах). Данная информация уточняется у администрации того ресурса, на котором собираетесь размещать баннер ;

4. Тексты для баннеров ;

5. Описание желаемого/примеры баннеров конкурентов, которые нравятся.