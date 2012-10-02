Напишу программу на языке C#.

Напишу программу на языке C#. Недорого. Это объясняется тем, что я параллельно изучаю .net технологии и соответственно не быстрыми сроками выполнения. Программа с использованием Windows Forms или Windows Presentation Foundation (WPF). Выполняю работу старательно. Опыт программирования на языке C# 1 год. От вас техническое задание.