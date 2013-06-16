Связь: через ЛС. Возможна связь по телефону.
Время работы: 20 00 – 00.00 по Киеву. Выходных нет.
Вам нужен сайт и определенная сумма, но вы не понимаете что нужно для того, чтобы реализовать ваш проект, и не собираетесь нанимать работника для этого.
Мои услуги именно для Вас. Мы обсудим размещение и дизайн Вашего сайта.
Услуги:
– Бесплатная регистрация субдоменов третьего уровня на собственном домене (например name.******.net), ****** - зарегистрированный домен.
– Создание сайтов-визиток на зарегистрированном домене и их сопровождение
– Создание сайтов без CMS (то есть максимальная гибкость в отношении изменений).
– Внимание к пожеланиям заказчика
– Порядочность и конфиденциальность
– Разумные цены за работу
Цены:
– Регистрация домена – бесплатно
– Дизайн сайта – от $10;
– Создание сайта – от $50;.
– Добавление страниц на сайт – от $5;
– Изменение страниц на сайте – от $2;
– Добавление новой функциональности на сайт – от $10
Портфель сайтов:
http://fizma.net – математика онлайн
http://cerkva.mlyniv.rv.ua – сайт для церкви
http://college.mlyniv.rv.ua – сайт для колледжа