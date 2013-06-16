Бесплатная регистрация субдомена, создание и сопровождение Вашего сайта

Связь: через ЛС. Возможна связь по телефону.

Время работы: 20 00 – 00.00 по Киеву. Выходных нет.

Вам нужен сайт и определенная сумма, но вы не понимаете что нужно для того, чтобы реализовать ваш проект, и не собираетесь нанимать работника для этого.

Мои услуги именно для Вас. Мы обсудим размещение и дизайн Вашего сайта.

Услуги:

– Бесплатная регистрация субдоменов третьего уровня на собственном домене (например name.******.net), ****** - зарегистрированный домен.

– Создание сайтов-визиток на зарегистрированном домене и их сопровождение

– Создание сайтов без CMS (то есть максимальная гибкость в отношении изменений).

– Внимание к пожеланиям заказчика

– Порядочность и конфиденциальность

– Разумные цены за работу

Цены:

– Регистрация домена – бесплатно

– Дизайн сайта – от $10;

– Создание сайта – от $50;.

– Добавление страниц на сайт – от $5;

– Изменение страниц на сайте – от $2;

– Добавление новой функциональности на сайт – от $10

Портфель сайтов:

http://fizma.net – математика онлайн

http://cerkva.mlyniv.rv.ua – сайт для церкви

http://college.mlyniv.rv.ua – сайт для колледжа