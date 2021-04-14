Продвигаю сайты белыми способами, что позволяет сохранить выдачу в поисковы
Моя работа при продвижении сайта:
1. Составление расширенного списка запросов
2. Поиск ошибок на сайте
3. Анализ конкурентов
4. Написание текстов
5. Внутренняя оптимизация сайта под запросы.
6. Улучшение индексации поисковыми роботами
7. Ручная регистрация сайта в каталогах сайтов, досках объявлений, желтых страницах.
8. Размещение платных статей.
9. Размещение платных ссылок.
10. Продвижение в социальных сетях – SMO
11. Предоставляю отчет по юзабилити сайта
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Продвижение сайта cleaning116.ru (Казань)333 просмотра