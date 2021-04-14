Freelaancer

Александр Freelaancer

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Продвигаю сайты белыми способами, что позволяет сохранить выдачу в поисковы

Моя работа при продвижении сайта:

1. Составление расширенного списка запросов

2. Поиск ошибок на сайте

3. Анализ конкурентов

4. Написание текстов

5. Внутренняя оптимизация сайта под запросы.

6. Улучшение индексации поисковыми роботами

7. Ручная регистрация сайта в каталогах сайтов, досках объявлений, желтых страницах.

8. Размещение платных статей.

9. Размещение платных ссылок.

10. Продвижение в социальных сетях – SMO

11. Предоставляю отчет по юзабилити сайта

Портфолио