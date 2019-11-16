Freelance_Oksana

Оксана Freelance_Oksana

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Front-end developer

Oпыт работы - 3 года, ком. опыт - 1.5 года - Coderiver (http://riverco.de). HTML5, CSS3, JS(pure) and Jquery, Gulp, Webpack

Пишу чистый и валидный HTML5 / Nunjucks

CSS3 / Sass / Scss

PixelPerfect

CSS Animations

Gsap - фреймворк для JS HTML5 анимаций

Pure JS and JQuery

Interested in JS library - React.js

Использую Webpack & Gulp

Верстка HTML-писем - фреймворк Zubr foundation

Портфолио

Отзывы заказчиков

gruzdov
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
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Tilda
Работой доволен 10из10. Приятна в общении и главное правильно поняла задачу и быстро все сделала. До этого один "спец" копался и потом заявил что как думал сделать так не выйдет и нужно делать по другому и дороже) С Оксаной получилось все быстро и четко, остались только приятные впечатления, смело рекомендую!
Довольна работой с Валентином, точно поставил задачу, всегда был на связи, приятный в общении. Буду рада новому сотрудничеству :)
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