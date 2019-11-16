Front-end developer
Oпыт работы - 3 года, ком. опыт - 1.5 года - Coderiver (http://riverco.de). HTML5, CSS3, JS(pure) and Jquery, Gulp, Webpack
Пишу чистый и валидный HTML5 / Nunjucks
CSS3 / Sass / Scss
PixelPerfect
CSS Animations
Gsap - фреймворк для JS HTML5 анимаций
Pure JS and JQuery
Interested in JS library - React.js
Использую Webpack & Gulp
Верстка HTML-писем - фреймворк Zubr foundation
Портфолио
- Tefal Optigrill92 просмотра
- Comfort Neoclima78 просмотров
- Luxury Marble Granite83 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
Tilda
Работой доволен 10из10. Приятна в общении и главное правильно поняла задачу и быстро все сделала. До этого один "спец" копался и потом заявил что как думал сделать так не выйдет и нужно делать по другому и дороже) С Оксаной получилось все быстро и четко, остались только приятные впечатления, смело рекомендую!
Ответный отзыв
Довольна работой с Валентином, точно поставил задачу, всегда был на связи, приятный в общении. Буду рада новому сотрудничеству :)