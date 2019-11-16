Работой доволен 10из10. Приятна в общении и главное правильно поняла задачу и быстро все сделала. До этого один "спец" копался и потом заявил что как думал сделать так не выйдет и нужно делать по другому и дороже) С Оксаной получилось все быстро и четко, остались только приятные впечатления, смело рекомендую!