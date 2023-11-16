Монтаж любых видео роликов,обработка фото,звука. 1)Видео монтаж любой тематики ролика и любой длительности. 2)Любой размер ролика начиная с 4к и заканчивая вертикальными видео как TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels и прочие. 3)Нарезка материала до нескольких часов. 4)Улучшение звука Adobe Audition,озвучка ,настройка, устранение фоновых шумов, звуковых перегрузов и прочих дефектов, 5)Создание спец эффектов и 3D в Adobe After Effects, blender 6)Цветокоррекция в Adobe Premiere Pro. 7)Обработка картинок в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Я против войны в Украине !