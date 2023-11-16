Freelancemachine

Ваня Шашин Freelancemachine

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Монтаж любых видео роликов,обработка фото,звука.

1)Видео монтаж любой тематики ролика и любой длительности.

2)Любой размер ролика начиная с 4к и заканчивая вертикальными видео как TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels и прочие.

3)Нарезка материала до нескольких часов.

4)Улучшение звука Adobe Audition,озвучка ,настройка, устранение фоновых шумов, звуковых перегрузов и прочих дефектов,

5)Создание спец эффектов и 3D в Adobe After Effects, blender

6)Цветокоррекция в Adobe Premiere Pro.

7)Обработка картинок в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Портфолио