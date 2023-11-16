Монтаж любых видео роликов,обработка фото,звука.
1)Видео монтаж любой тематики ролика и любой длительности.
2)Любой размер ролика начиная с 4к и заканчивая вертикальными видео как TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels и прочие.
3)Нарезка материала до нескольких часов.
4)Улучшение звука Adobe Audition,озвучка ,настройка, устранение фоновых шумов, звуковых перегрузов и прочих дефектов,
5)Создание спец эффектов и 3D в Adobe After Effects, blender
6)Цветокоррекция в Adobe Premiere Pro.
7)Обработка картинок в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Я против войны в Украине!
Портфолио
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