Freelancer

Руслан Савченко Freelancer

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
SEO продвижение сайтов

Вывожу сайты в ТОП 1 Яндекса и Google с минимальными затратами. Используются только безопасные для вашего сайта методы продвижения на перспективу.  Подробная информация представлена на сайте https://ruslansavchenko.com/uslugi

  • Требуется контент-менеджер + рерайтер-копирайтер

    $500

    Приветствую. Для начала хотел бы отметить, что я ищу ответственных людей, которые регулярно находятся в сети. Имеется большое количество сайтов на различные тематики, которые постоянно необходимо наполнять новыми материалами. У меня работает команда рерайтеров-копирайтеров, они ...

    Рерайт текстаНовости для сайта
    Наполнение сайтов80 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется рерайтер-копирайтер на постоянную основу

    $500

    Требуется рерайтер-копирайтер для регулярного написания новостей. Имеется 11 сайтов, для которых практически каждый день необходимо писать короткие новости (примерно по 1 тыс. симв.) Тематики сайтов довольно разные, в основном: новости, выставки. Необходим человек, который находится регулярно ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать логотип для фирмы

    Здравствуйте. Необходимо сделать логотип для фирмы. Фирма занимается продажей и установкой бассейнов. Пишите Ваши расценки на работу, я просмотрю Ваше портфолио. Если Вы уже делали подобные логотипы, укажите ссылку, это будет плюсом. Просьба оставлять все предложения здесь ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад