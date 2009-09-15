Freelancer

Здравствуйте. Необходимо сделать логотип для фирмы. Фирма занимается продажей и установкой бассейнов. Пишите Ваши расценки на работу, я просмотрю Ваше портфолио. Если Вы уже делали подобные логотипы, укажите ссылку, это будет плюсом. Просьба оставлять все предложения здесь ...