Freelancer

Приветствую. Для начала хотел бы отметить, что я ищу ответственных людей, которые регулярно находятся в сети. Имеется большое количество сайтов на различные тематики, которые постоянно необходимо наполнять новыми материалами. У меня работает команда рерайтеров-копирайтеров, они ...
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- $500Наполнение сайтов80 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется рерайтер-копирайтер для регулярного написания новостей. Имеется 11 сайтов, для которых практически каждый день необходимо писать короткие новости (примерно по 1 тыс. симв.) Тематики сайтов довольно разные, в основном: новости, выставки. Необходим человек, который находится регулярно ...Копирайтинг52 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать логотип для фирмы. Фирма занимается продажей и установкой бассейнов. Пишите Ваши расценки на работу, я просмотрю Ваше портфолио. Если Вы уже делали подобные логотипы, укажите ссылку, это будет плюсом. Просьба оставлять все предложения здесь ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад