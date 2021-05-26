FreelancerIgor

Верстка сайтов

Всем привет! Я начинающий верстальщик сайтов, готов сверстать лендинги, и много страничные сайты, бесплатная поддержка и правки (если потребуются) после релиза, готов приступить сразу (если не занят), всегда на связи, обязуюсь выполнить в оговоренные сроки.

Примеры моих работ:

https://yakovenkoigor17.github.io/TzForDevstream/index.html

https://yakovenkoigor17.github.io/Undercover/

https://yakovenkoigor17.github.io/WowStart/#top

Владею следующими навыками:

HTML 5 (семантическая верстка)

CSS 3/SASS/SCSS

Базовые знания JQuery / JS (на уровне подключения готовых решений)

Bootstrap 4 (использую только сетку)

FlexBox

БЭМ методология

Responsive