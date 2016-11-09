Широкий кругозор,нестандартный склад ума,творческий подход.
Работал в строительной сфере отделочником и промышленным альпинистом, работал в производстве мягкой и корпусной мебели,так же электриком на предприятии, читаю объясняю и черчу электрические схемы.Образование- техник Авиационного и РадиоЭлектронного оборудования.
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Копирайтинг
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$1/час
от $3от 1 дня
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Нейминг и Слоганы
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$1/час
от $3от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
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Чертежи и Схемы
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$3/час
от $9от 1 дня
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