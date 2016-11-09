Широкий кругозор,нестандартный склад ума,творческий подход.

Работал в строительной сфере отделочником и промышленным альпинистом, работал в производстве мягкой и корпусной мебели,так же электриком на предприятии, читаю объясняю и черчу электрические схемы.Образование- техник Авиационного и РадиоЭлектронного оборудования.