Freemansamurai

Команда А.Маркова

Опытная команда А.Маркова , состоящая из дизайнера, программиста, таргетолога, SMM - специалистов, переводчика, СЕО Менеджера, Piar-агента.

Давно работаем вместе и решаем повседневные задачи и сложные проекты наших заказчиков :)

Создаем : Сайты , Рекламы, Коммерческие аккаунты ,Интернет-Магазины , Продающие текста, Стратегии про развитию бизнеса.

Можем проанализировать и доработать ваш продукт, Исправить стратегии развития бизнеса и расширить рынок продаж :)

К каждому клиенту личный подход!)