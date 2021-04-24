Freemansamurai

Команда А.Маркова
Опытная команда А.Маркова , состоящая из дизайнера, программиста, таргетолога, SMM - специалистов, переводчика, СЕО Менеджера, Piar-агента.
Давно работаем вместе и решаем повседневные задачи и сложные проекты наших заказчиков :)
Создаем : Сайты , Рекламы, Коммерческие аккаунты ,Интернет-Магазины , Продающие текста, Стратегии про развитию бизнеса.
Можем проанализировать и доработать ваш продукт, Исправить стратегии развития бизнеса и расширить рынок продаж :)
К каждому клиенту личный подход!)
Действие аккаунта приостановлено!