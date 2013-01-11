Freesoftvs

Сергеевна Freesoftvs

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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Отзывы заказчиков

kotyara13
Катя 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
0 баллов
12 лет назад
Создание сайта интернет-магазина свадебного салона
Joomla
Уважаемые заказчики, не теряйте свое время с Владимиром. Удивительный человек, выбрала его исполнителем, сразу в срок выполнения он исчез со связи..., заблокировал доступ к написании ему сообщений в weblancer....Хорошо, что предоплату не довала. А Владимиру хочу напомнить, если вдруг, где либо будет замечен мой дизайн сайта, то встреча уже будет в суде...и в совершенно других цифрах, напомню закон об авторском праве.