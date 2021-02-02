Freessentay

Чертёжник, проектирование, дизайн

Здравствуйте! :) Меня зовут Есентай. Перед началом работы предпочитаю обсуждать проект в Whatsapp 87476669791 для экономии времени и во избежании недопонимания деталей вашего проекта. Пишите, я всегда готов к обсуждению вашего проекта.

Бакалавр по направлению КИПиА, Автоматизация и управление

Инженер проектно-технического отдела с 2018 года

Чертежи в AutoCAD любой сложности: маршрутные карты, технологические схемы, инженерная графика (детали, мебель), архитектурные решения (планы, разрезы, фасады, узлы), оцифровка чертежей (с внесением изменений).