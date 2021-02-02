Freessentay

Есентай Жамалиденов FreessentayFreessentay
26 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Чертёжник, проектирование, дизайн
Здравствуйте! :) Меня зовут Есентай. Перед началом работы предпочитаю обсуждать проект в Whatsapp 87476669791 для экономии времени и во избежании недопонимания деталей вашего проекта. Пишите, я всегда готов к обсуждению вашего проекта.
Бакалавр по направлению КИПиА, Автоматизация и управление
Инженер проектно-технического отдела с 2018 года
Чертежи в AutoCAD любой сложности: маршрутные карты, технологические схемы, инженерная графика (детали, мебель), архитектурные решения (планы, разрезы, фасады, узлы), оцифровка чертежей (с внесением изменений).