Freessentay

Есентай Жамалиденов Freessentay

 
26 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Чертёжник, проектирование, дизайн

Здравствуйте! :) Меня зовут Есентай. Перед началом работы предпочитаю обсуждать проект в Whatsapp 87476669791 для экономии времени и во избежании недопонимания деталей вашего проекта. Пишите, я всегда готов к обсуждению вашего проекта.

Бакалавр по направлению КИПиА, Автоматизация и управление

Инженер проектно-технического отдела с 2018 года

Чертежи в AutoCAD любой сложности: маршрутные карты, технологические схемы, инженерная графика (детали, мебель), архитектурные решения (планы, разрезы, фасады, узлы), оцифровка чертежей (с внесением изменений).