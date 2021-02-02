Редактор образовательных изданий/ СММ специалист

Доброго времени суток дорогие заказчики! Меня зовут Виктория, и я начинающий фрилансер с высшим филологическим образованием. Полна энергии и энтузиазма, с удовольствием возьмусь за работу, что касаемо: рерайт/копирайт/написание статей, а также написание текста для постов в соцсетях, наполнение контентом коммерческих страниц и личных блогов, работа над визуалом в целом. Ответственность и выполнение работы в срок, гарантирую! Буду рада сотрудничеству.