Анна Фокина FreitodesengelFreitodesengel
33 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Удаленный переводчик. Небольшой опыт работы с техническими текстами, могу также делать литературные переводы (имеется опыт поэтических переводов на конкурсы в школе и университете) и переводы на общие темы.
Языки:
с английского и немецкого на русский
с русского на английский - общая тематика/литературные переводы
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Портфолио
- John McCrae - The Pilgrims112 просмотров
- Без названия100 просмотров