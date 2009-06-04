Удаленный переводчик. Небольшой опыт работы с техническими текстами, могу также делать литературные переводы (имеется опыт поэтических переводов на конкурсы в школе и университете) и переводы на общие темы.

Языки:

с английского и немецкого на русский

с русского на английский - общая тематика/литературные переводы