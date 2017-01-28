FrekenSnork

Копирайтер, журналист, автор статей, контент-менеджер

Написанием текстов я занимаюсь с 2006 года. Имею высшее образование (журналистика, реклама и PR).

C 2006 года по настоящее время публиковалась в различных печатных и

интернет - СМИ, выполняла заказы на биржах копирайтинга, работала на

частных заказчиков (написание статей, seo-тексты, наполнение сайтов,

контент-менеджер и т.д.). В данный момент являюсь постоянным автором

экспертных статей на крупном портале "Я родитель", контент-менеджером на портале Excursio.com и автором статей на женском сайте.

Тематики, на которые я пишу статьи, различные: психология, история,

красота, здоровье, мода, авто и мото, дизайн, ремонт, дом и быт, туризм и

путешествия, семья и дети, хобби (фотография, рыбалка и т.д.),

компьютеры, интернет и многое другое. Последнее время плотно работаю с

тематиками психологии, воспитания детей, искусства.

Я могу выполнять заказы на авторские статьи, копирайтинг, рерайт,

SEO-копирайт. Работу выполняю быстро и качественно.