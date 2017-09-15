Frenkycoder

Андрей Михайлов Frenkycoder

 
32 годаУкраина/Тернополь
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка сайтов

Мои навыки:

- Верстка адаптивих & кросс-браузерную шаблонов (PSD к HTML)

- HTML, включая HTML5

- CSS, CSS3 анимации

- SCSS

- JavaScript (базовый)

- JQuery (базовый)

- PHP (базовый)

- CSS Фреймворк Bootstrap

- Конвертация HTML в Wordpress тему

- Jira

инструменты:

- Sublime Text 3

- Gulp

- npm

- Adobe Photoshop

- Git

- The W3C Markup Validation Service

- BEM - Методология верстки Блок Элемент Модификатор.

- pixel perfect

Некоторые из моих работ:

http://intoparts.kiev.ua - Верстка из PSD

https://frenkycoder.github.io - Верстка из PSD

http://skelko.com.ua - Верстка из PSD

http://goffmediagroup.com - Верстка из PSD

http://kidpassage.com - Поддержка существующего сайта, верстка дополнительных страниц

http://photo-education.ru - Поддержка существующего сайта, верстка дополнительных страниц

Codeigniter

https://github.com/Frenkycoder/coach.com - учебный проект, первый опыт использования PHP фреймворка Codeigniter.Интересно было писать админку.

PHPJavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSGulpPhotoshopВерстка из PSDGitCodeIgniter