Андрей Михайлов FrenkycoderFrenkycoder
Мои навыки:
- Верстка адаптивих & кросс-браузерную шаблонов (PSD к HTML)
- HTML, включая HTML5
- CSS, CSS3 анимации
- SCSS
- JavaScript (базовый)
- JQuery (базовый)
- PHP (базовый)
- CSS Фреймворк Bootstrap
- Конвертация HTML в Wordpress тему
- Jira
инструменты:
- Sublime Text 3
- Gulp
- npm
- Adobe Photoshop
- Git
- The W3C Markup Validation Service
- BEM - Методология верстки Блок Элемент Модификатор.
- pixel perfect
Некоторые из моих работ:
http://intoparts.kiev.ua - Верстка из PSD
https://frenkycoder.github.io - Верстка из PSD
http://skelko.com.ua - Верстка из PSD
http://goffmediagroup.com - Верстка из PSD
http://kidpassage.com - Поддержка существующего сайта, верстка дополнительных страниц
http://photo-education.ru - Поддержка существующего сайта, верстка дополнительных страниц
Codeigniter
https://github.com/Frenkycoder/coach.com - учебный проект, первый опыт использования PHP фреймворка Codeigniter.Интересно было писать админку.