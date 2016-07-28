Пишу SEO-тексты для вашего сайта. Сдам работу в срок или верну ВСЕ деньги за проект.
При работе со мной вы получаете:
• Работу, выполненную четко по ТЗ, с уникальностью 98-100%
• SEO-текст, который понравится людям и поисковикам
• Оформление статьи с помощью HTML-разметки
• Несколько заголовков для тестирования и выбора лучшего
• Работника, который не пропадает без предупреждения
Образование:
• Закончил групповую программу «Писательский талант»
• Окончил школу копирайтинга ContentMonster
• Прошёл курс копирайтинга SimplText
• Прошел 10-дневный тренинг для райтеров Артура Будовского
Считаю, что человек должен безостановочно развиваться как профессионал. Поэтому не перестаю читать книги, проходить курсы и online-семинары.
Портфолио
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