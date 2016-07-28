Пишу SEO-тексты для вашего сайта. Сдам работу в срок или верну ВСЕ деньги за проект.

При работе со мной вы получаете:

• Работу, выполненную четко по ТЗ, с уникальностью 98-100%

• SEO-текст, который понравится людям и поисковикам

• Оформление статьи с помощью HTML-разметки

• Несколько заголовков для тестирования и выбора лучшего

• Работника, который не пропадает без предупреждения

Образование:

• Закончил групповую программу «Писательский талант»

• Окончил школу копирайтинга ContentMonster

• Прошёл курс копирайтинга SimplText

• Прошел 10-дневный тренинг для райтеров Артура Будовского

Считаю, что человек должен безостановочно развиваться как профессионал. Поэтому не перестаю читать книги, проходить курсы и online-семинары.