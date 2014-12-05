Студия дизайна Fresh Home

На сегодняшний день предложить широкий спектр услуг, связанных с 3Д моделированием и 3d графикой:

- 3d дизайн и визуализация интерьера квартиры, офиса, магазина, ресторана;

- 3d дизайн и визуализация экстерьеров жилых комплексов, коттеджей, зданий;

- архитектурная 3Д визуализация;

- 3D визуализация плана коттеджных поселков;

- ландшафтная архитектурная визуализация;

- анимация и 3d презентация проектов, создание видеороликов.

За время работы нашей 3D студии было создано множество проектов 3d дизайна, анимации и архитектурной визуализации, ознакомиться с которыми и предлагает наша студия.