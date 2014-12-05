Студия дизайна Fresh Home
На сегодняшний день предложить широкий спектр услуг, связанных с 3Д моделированием и 3d графикой:
- 3d дизайн и визуализация интерьера квартиры, офиса, магазина, ресторана;
- 3d дизайн и визуализация экстерьеров жилых комплексов, коттеджей, зданий;
- архитектурная 3Д визуализация;
- 3D визуализация плана коттеджных поселков;
- ландшафтная архитектурная визуализация;
- анимация и 3d презентация проектов, создание видеороликов.
За время работы нашей 3D студии было создано множество проектов 3d дизайна, анимации и архитектурной визуализации, ознакомиться с которыми и предлагает наша студия.
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